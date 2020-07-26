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GeriFutbol Eddie Newton: Uğurcan inanılmaz bir performans gösterdi
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DHA
Haber Giriş: 26.07.2020 - 00:45,Son Güncelleme:

Eddie Newton: Uğurcan inanılmaz bir performans gösterdi

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Eddie Newton: Uğurcan inanılmaz bir performans gösterdi
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Süper Lig'in son hafta mücadelesinde Kayserispor'u deplasmanda 2-1 yenen Trabzonspor'da teknik sorumlu Eddie Newton, maçta önemli kurtarışlar yapan Uğurcan'ı överek, "Harika, inanılmaz bir performans gösterdi. Çok zorlu topları kurtardı" dedi.

Trabzonspor Teknik Sorumlusu Eddie Newton, şunları söyledi;

"Açıkçası ilk yarı iyi bir oyun oynadığımızı söyleyemem. Devre arasında sistem değişikliği yaptık. İkinci yarıda daha iyi bir oyun sergileyerek maçı kazandık."

İlk yarıda Hes Kablo Kayserispor'un atağında çizgiden Uğurcan'ın çıkardığı pozisyona değinen Newton, "Benim olduğum açıdan pozisyonu gördüğümü söyleyemem. Ancak burada Uğurcan'ın performansına değinmek istiyorum. Harika ve inanılmaz bir performans gösterdi. Çok zorlu topları kurtardı" ifadelerini kullandı.

Eddie Newton: Uğurcan inanılmaz bir performans gösterdi

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