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Haber Giriş: 02.08.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Eddie Newton: 'Trabzonspor'un hocası olmayı hak ediyorum'

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Eddie Newton: 'Trabzonspor'un hocası olmayı hak ediyorum'
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Hüseyin Çimşir’in ayrılığı sonrası üstlendiği teknik direktörlük görevini en iyi şekilde yaptığını belirten Newton, “1 numara olmak istiyorum” dedi.

Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir’in görevden ayrılmasının ardından geçici olarak teknik direktörlüğe getirilen ve takıma Ziraat Türkiye Kupası’nı kazandıran Eddie Newton, The Telegraph’a çarpıcı açıklamalar yaptı.

İngiltere’de teknik direktörlük yapmak için gereken özelliklere sahip olmasına rağmen kendisine bu şansın verilmediğini vurgulayan Newton, “Özgeçmişim çok güçlü ama birçok insan buna bakmıyor. Neden beni kabul etmediklerini sorduğumda da geçmişimin iyi olmadığını söylüyorlar. Açıkçası söyledikleri her şey bahane ve beni görmüyorlar” dedi.

GÖREVİMİ İYİ YAPTIM

İngiltere'de siyahilerin beyazlarla eşit şanslara sahip olmadığını savunan Newton, “Hayatım boyunca İngiltere’de teknik direktör olmak için savaştım ama olamadım. Şans bulabilmek için başka bir ülkeye gitmem gerekiyordu. 6 aydır Türkiye’deyim. İşler, ilk başta iyi gitmiyordu. Başkan bir değişiklik yapma kararı aldı. Teknik direktörlüğün bana verileceğini düşünmüyordum ve şaşırdım. Bence görevde iyi iş yaptım. Görevi istiyorum. 1 numara olmak istiyorum. Yakında yönetimle görüşeceğiz” diye konuştu.

 

Eddie Newton: Trabzonsporun hocası olmayı hak ediyorum

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