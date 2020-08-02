Eddie Newton kimdir, nereli? Eddie Newton ile ilgili bilgiler

Eddie Newton ve eşi merak edilen isimler arasında yer alıyor. Eddie Newton, Trabzonspor’un yeni teknik direktörü oldu. 13 Aralık 1971 yılında dünyaya gelen Edward John Ikem Newton, 29 Temmuz 2020'de Trabzonspor'un başında Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı. Newton 2003 yılında Zeliha Kılıç Newton ile evlendi.

EDDİE NEWTON KİMDİR?

13 Aralık 1971 yılında dünyaya gelen Edward John Ikem Newton 48 yaşındadır. İngiliz eski profesyonel futbolcu olup aynı zamanda Premier League kulüplerinden Chelsea'de Roberto Di Matteo'nun görev süresince yardımcı teknik direktörlük görevi yapmış ve iki numaralı teknik adam olmuştur. Ayrıca scout konusunda geniş bir ağ ve çevreye sahip olan İngiliz teknik adam, transfer dönemleri için de fikir verebilecek bir isim...

Futbolculuğunda 9 yıl Chelsea’de oynayan, antrenörlük döneminde de Stamford Bridge’de 7 yıl boyunca her kademede çalışan Newton, tecrübesini şimdi Trabzonspor’a aktarıyor. Hüseyin Çimşir’in teknik direktörlüğe gelmesiyle beraber sezonun ikinci yarısında teknik heyete katılan 48 yaşındaki antrenör, önemli katkılar sağladı. Obi Mikel ve Sturridge gibi yıldızların ayrılmasına rağmen takımın bir arada tutulmasında Eddie Newton’ın payı büyük oldu. Hüseyin Çimşir’in Muzaffer Bilazer ile beraber en önemli destekçilerinden olan İngiliz çalıştırıcı; maçlarda da etkisini gösteriyordu.

Son olarak Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir'in ikinci yardımcı antrenörü olmuştu. Hüseyin Çimşir görevinden ayrıldıktan sonra takımın geçici teknik direktörü oldu. 29 Temmuz 2020'de Trabzonspor'un başında Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı.

Türk/İsveçli eşi Zeliha Kılıç Newton ile 2003 yılında evlendi.