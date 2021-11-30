Eddie Newton Başakşehir'e imza attı! Yeni görevi...

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, son olarak Trabzonspor'un teknik direktörü olan Eddie Newton'ı Strateji ve Planlama Direktörlüğü görevine getirdi.
Başakşehir'den yapılan açıklama şöyle;
Kulübümüz, İngiliz futbol adamı Eddie Newton’u Strateji ve Planlama Direktörlüğü görevine getirmiştir. Newton, Yönetim ve A Takım teknik direktörüne bağlı olarak aşağıdaki görevlerden sorumlu olacaktır:
* Oyuncu izleme departmanının organizasyonu ve işleyişi
* Kiralık oyuncu departmanının organizasyonu ve takibi
* Altyapı - A Takım entegrasyonunun geliştirilmesi
* Uluslararası kurum ve kulüpler ile koordinasyonunun yönetilmesi
Eddie Newton’a ailemize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.