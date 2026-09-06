Eda Erdem'den şampiyonluk sözleri: 'Bu kupa, bu gurur hepimizin!'

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2026 Avrupa Şampiyonası final maçında İtalya'yı 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncuları, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

EDA ERDEM: İNANILMAZ BİR DUYGU!

Vallahi ne söyleyebilirim! Bu takımla inanılmaz gurur duyuyorum. Seyirci harikaydı, destek harikaydı. Onların baskısı olmasa 3-2'ye getiremezdik. Herkese yürekten teşekkür etmek istiyorum. Bizlere en iyisini vermeye çalıştılar, biz de sahaya en iyisini koymaya çalıştık. Tekrar, 3 yıl sonra yeniden şampiyon olmak inanılmaz bir duygu!

Cumhuriyetin bize açtığı yolda, Türk kadının ne başarabileceğini gösterdik. Türk kadını mücadele etmeye ve kazanmaya devam edecek. Bu kupa hepimizin!

DERYA CEBECİOĞLU: GURUR DUYUYORUM

Gerçekten tüm takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. İstanbul'da seyircimizin önünde Avrupa şampiyonu olduk. Çok mutluyum, takım arkadaşlarımı çok seviyorum, gurur duyuyorum.

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Bu tarz maçların motivasyonu, ekstra odaklanmaya ihtiyaç yok, Avrupa Şampiyonası oynuyoruz. Çok mutlu ve gururluyum. Kendimle gurur duyuyorum. Takım arkadaşlarımı çok seviyorum

SALİHA ŞAHİN: ÇOK MUTLUYUZ

İnanılmaz gururluyuz. Bunu ülkemizde kazandığımız için ayrı gururluyuz. Herkesi çok tebrik ederim. Gerçekten herkesin emeğine sağlık. Çok zor bir yazdı. Böyle kapattığımız için, yazı iki kupayla tamamladığımız için çok mutluyuz gerçekten. Zaten çok zor bir maç olacağını biliyorduk. İnişli çıkışlı olmasına şaşırmadık. Taktiğe bağlı kalarak, istemeye devam ederek maçı kendi lehimize çevirdiğimizi düşünüyorum. Seyircimizin desteğiyle de hep birlikte kazanmış olduk tekrardan

GİZEM ÖRGE: ALNIMIZ AK BAŞIMIZ DİK!

Ben bu maçı anlatamam, biz ne yaşadık bilmiyorum, ülkeye ne yaşattık bilmiyorum! Herkesle gurur duyuyorum! Çok büyük bir iş başardık. Uzun bir yazdı, sakatlıklar oldu ama yüreğimizi ortaya koyduk. Seyircimize teşekkür ediyorum. Evimizde İstiklal Marşı okumak hayalimdi. 4. setten sonra film koptu bende, ondan sonra ne yaşadık biz! Kupayı aldığımız için çok mutluyum. Bu takımın başardıklarıyla gurur duyuyorum. Alnımız ak başımız dik