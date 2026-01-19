×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor Haberleri

Eda Erdem'den Melissa Vargas açıklaması! 'Şaşkınlıkla izliyorum'

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe Medicana#Melissa Vargas#Eda Erdem
Eda Erdemden Melissa Vargas açıklaması Şaşkınlıkla izliyorum
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2026 15:32

Fenerbahçe Medicana'da Başantrenör Marcello Abbondanza'nın Zeren maçında Melissa Vargas'a yaptığı hareket sosyal medyada gündem olmuştu. Konu ile ilgili olarak kulüp genel sekreteri Orhan Demirel ve Eda Erdem açıklamada bulundu.

Haberin Devamı

Sultanlar Ligi'nde Zeren Spor'a 3-2 mağlup olan Fenerbahçe Medicana'da başantrenör Abbondanza'nın mola esnasında Melissa Vargas'a hareketi gündem olmuştu.

Fenerbahçe Genel Sekreteri Orhan Demirel ve kaptan Eda Erdem, yapılan sponsorluk imza töreninde konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

Orhan Demirel: “Ben voleybola atandıktan sonra açıkçası çok şaşırdım bu sosyal medya hareketlerine. Normalde sosyal medyayı çok takip etmiyorum ama özellikle voleybolda çok bilinçli, bazen de tam tersi olan bir kesim var. Dünkü video da bana bu sabah gösterildi. Ben de hem Eda kaptanla hem Marcello hem de Vargas’la konuştum.

Eda Erdemden Melissa Vargas açıklaması Şaşkınlıkla izliyorum

Haberin Devamı

Tabii çok komik. Bu hareketten 15 saniye önce Vargas bir blok yapıyor, sayı alıyor. Zeren mola almak zorunda kalıyor. Marcello da kendi aile içinde… Burası bir aile. Yani bunu böyle kötü algılamanın bir manası olduğunu düşünmüyorum.

Gözden KaçmasınErgin Ataman: Bazı oyuncular takımda oynamayı hak etmiyorErgin Ataman: 'Bazı oyuncular takımda oynamayı hak etmiyor!'Haberi görüntüle

Ama tamamen bir algı yönetimi; neden yapıldığını da bilmiyorum. Bunun 15 saniye öncesi görüntülerine bakılırsa çok net anlaşılır.”

Eda Erdemden Melissa Vargas açıklaması Şaşkınlıkla izliyorum

Eda Erdem“Şöyle söyleyebilirim; benim 18 yıllık Fenerbahçe kariyerimde takım arkadaşlığı adına en keyifli geçen, birbirini iyi anlayan ve anlaşan takımlardan birisi bu sene oynadığım takım. Orhan Bey zaten çok güzel ifade etti. Bizim takımımızda böyle bir şeyin gündemi yoktu zaten. Ben de bu sabah öğrenmiş oldum. Ben de şaşkınlıkla izliyorum açıkçası.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe Medicana#Melissa Vargas#Eda Erdem

BAKMADAN GEÇME!