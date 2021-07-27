Eda Erdem kimdir, nereli, kaç yaşında? Eda Erdem hangi takımda oynuyor?
Eda Erdem, Tokyo 2020 Olimpiyatlarının sembol isimlerinden birisi olmasının ardından pek çok kişinin de biyografisini araştırdığı isim oldu. Kariyerine Beşiktaş'ta başlayan ve ardından Fenerbahçe ile devam eden Eda Erdem, A Milli Takımın da kaptanlık vazifesini üstlenen isimler arasında yer almaktadır. Kariyeri boyunca pek çok başarı elde eden Eda Erdem, pek çok kez ödüle layık görülmüştür. Peki, Eda Erdem kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, kariyeri hakkında detaylı bilgiler
Eda Erdem, 22 Haziran 1987 tarihinde İstanbul'da doğdu. Voleybola 24 Aralık 2000’de Beşiktaş JK altyapısında başladı. 2004 yılında A takıma yükseldi. Dört sezon oynadığı ve son iki sezonunda da kaptanlığını yaptığı Beşiktaş’tan 2008 yılında Fenerbahçe’ye transfer oldu. Eda Erdem 2005 yılından bu yana Türkiye A Milli Takım formasını giymektedir ve Türkiye A Milli Takım forması ile 300'den fazla maçta görev almıştır.
2008 yılında geldiği Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 11. sezonunda mücadele eden Eda Erdem, Türkiye A Milli Takımı ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nde kaptanlık görevini üstlenmektedir.
Başarıları:
- 2004 Avrupa Şampiyonası En İyi Blokör (Genç Milli Takım)
- 2004-2005 Türkiye Ligi 4.’lüğü
- 2005 Genç Kızlar Türkiye Şampiyonluğu
- 2005 Genç Kızlar Balkan Şampiyonluğu (Genç Milli Takım)
- 2005-2006 Türkiye Ligi 3.’lüğü
- 2005-2006 Türkiye Ligi En İyi Blok Yapan Oyuncu
- 2009 Türkiye Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe
- 2009 CEV Cup 3’.lüğü - Fenerbahçe
- 2009 Türkiye Kupası 2.’liği - Fenerbahçe
- 2009 Avrupa Ligi 2.’liği (Türk Milli Takımı)
- 2009 Avrupa Şampiyonası 5.’liği (Türk Milli Takımı)
- 2009 Süper Kupa Şampiyonluğu - Fenerbahçe
- 2009 Süper Kupa MVP - En Değerli Oyuncu
- 2010 CEV Şampiyonlar Ligi 2.’liği - Fenerbahçe
- 2010 Türkiye Kupası Şampiyonluğu - Fenerbahçe
- 2010 Türkiye Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe
- 2010 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu - Fenerbahçe
- 2010 Voleybol Dünya Kulüpler Şampiyonası En İyi Servis Atan Oyuncu
- 2010 Avrupa Bayanlar Ligi 2.’liği (Türk Milli Takımı)
- 2010 Dünya Bayanlar Voleybol Şampiyonası-Dünya 6.’lığı (Türk Milli Takımı)
- 2010 Süper Kupa Şampiyonluğu - Fenerbahçe
- 2011 CEV Şampiyonlar Ligi 3.’lüğü - Fenerbahçe
- 2011 Aroma Bayanlar Voleybol 1. Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe
- 2011 Aroma Bayanlar Voleybol 1. Ligi En İyi Smaçör
- 2011 Avrupa Bayanlar Ligi Dörtlü Finali En İyi Servis Atan Oyuncu
- 2011 Avrupa Bayanlar Ligi 2.’liği (Türk Milli Takımı)
- 2011 Avrupa Şampiyonası 3.'lüğü (Türk Milli Takımı)
- 2012 CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe
- 2012 Londra Olimpiyatları (Türk Milli Takımı)
- 2012 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası 3.'lüğü
- 2013 CEV Cup 2.'liği - Fenerbahçe
- 2014 CEV Cup Şampiyonluğu - Fenerbahçe
- 2014 Acıbadem Bayanlar Voleybol 1. Ligi En İyi Blokör
- 2015 Acıbadem Bayanlar Voleybol 1. Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe
- 2015 Türkiye Kupası Şampiyonluğu - Fenerbahçe
- 2015 Avrupa Şampiyonası 4.'lüğü (Türk Milli Takımı)
- 2015 Avrupa Şampiyonası İkinci En İyi Blokör
- 2015 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu - Fenerbahçe
- 2016 CEV Şampiyonlar Ligi 3.'lüğü - Fenerbahçe
- 2016 CEV Şampiyonlar Ligi En İyi Orta Oyuncu
- 2016 Bayanlar Voleybol 1. Ligi En İyi Orta Oyuncu
- 2017 Bayanlar Kupa Voley (Türkiye Kupası) Şampiyonluğu - Fenerbahçe
- 2017 Bayanlar Kupa Voley (Türkiye Kupası) MVP - En Değerli Oyuncu
- 2017 Vestel Venus Sultanlar Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe
- 2017 Vestel Venus Sultanlar Ligi En İyi Orta Oyuncu
- 2017 Avrupa Şampiyonası 3.'lüğü (Türk Milli Takımı)
- 2017 Avrupa Şampiyonası En İyi Orta Oyuncu
- 2018 FIVB VNL Voleybol Milletler Ligi 2.'liği (Türk Milli Takımı)
- 2018 FIVB VNL Voleybol Milletler Ligi En İyi Orta Oyuncu
- 2019 Avrupa Şampiyonası 2.'liği (Türk Milli Takımı)
- 2019 Avrupa Şampiyonası En İyi Orta Oyuncu
- 2020 Tokyo 2020 Olimpiyat Avrupa Kıta Elemeleri Şampiyonluğu (Türk Milli Takımı)
- 2020 Tokyo 2020 Olimpiyat Avrupa Kıta Elemeleri En İyi Orta Oyuncu