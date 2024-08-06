Eda Erdem kimdir, kaç yaşında, boyu kaç? Eda Erdem voleybola ne zaman, hangi takımda başladı?

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Milli voleybolcu Eda Erdem'in hayatı, Türkiye-Çin çeyrek final maçıyla birlikte bir kez daha araştırılıyor. Kariyerine Beşiktaş'ta başlayan ve ardından Fenerbahçe ile devam eden Eda Erdem, 2005 yılından bu yana Türkiye A Milli Takım formasını giyiyor. Erdem, 2024 Paris Olimpiyatları’nda da performansıyla izleyicileri etkilemeyi başarıyor.

EDA ERDEM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, BOYU KAÇ?

Eda Erdem, 22 Haziran 1987 tarihinde İstanbul'da doğdu. Voleybola 24 Aralık 2000’de Beşiktaş JK altyapısında başladı. 2004 yılında A takıma yükseldi. Dört sezon oynadığı ve son iki sezonunda da kaptanlığını yaptığı Beşiktaş’tan 2008 yılında Fenerbahçe’ye transfer oldu. Eda Erdem 2005 yılından bu yana Türkiye A Milli Takım formasını giymektedir ve Türkiye A Milli Takım forması ile 300'den fazla maçta görev almıştır.

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2008 yılında geldiği Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 11. sezonunda mücadele eden Eda Erdem, Türkiye A Milli Takımı ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nde kaptanlık görevini üstlenmektedir.

EDA ERDEM VOLEYBOLA HANGİ TAKIMDA BAŞLADI?

Eda Erdem Dündar, voleybola 24 Aralık 2000 tarihinde Beşiktaş altyapısında başladı. 2004 yılında A takıma yükseldi. Dört sezon oynadığı ve son iki sezonunda da kaptanlığını yaptığı Beşiktaş’tan 2008 yılında Fenerbahçe’ye transfer oldu. 2008 yılından bu yana Fenerbahçe Spor Kulübü'nde mücadele etmektedir. Erdem, Uluslararası Voleybol Federasyonu tarafından belirlenen 2000-2010 döneminin en iyi 100 voleybolcusundan biri olarak seçildi.

2023 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi, 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası ve 2023 Voleybol Dünya Kupası şampiyonu olan Türkiye kadın millî voleybol takımı kadrolarında yer almıştır.

Başarıları

2003-04 Türkiye Ligi - İkincilik

2008 Kadınlar Voleybol Balkan Kupası - Şampiyonluk

2008-09 Türkiye Kadınlar Voleybol Kupası - İkincilik

2008-09 Türkiye Ligi - Şampiyonluk

2009 Türkiye Kadınlar Voleybol Süper Kupası - Şampiyonluk

2009-10 Türkiye Kadınlar Voleybol Kupası - Şampiyonluk

2009-10 Türkiye Ligi - Şampiyonluk

2009-10 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi - İkincilik

2010 Türkiye Kadınlar Voleybol Süper Kupası - Şampiyonluk

2010 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası - Şampiyonluk

2010-11 Türkiye Ligi - Şampiyonluk

2011 Türkiye Kadınlar Voleybol Süper Kupası - İkincilik

2011-12 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi - Şampiyonluk

2012 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası - Üçüncülük

2013-14 Türkiye Kadınlar Voleybol Kupası - İkincilik

2013-14 Türkiye Ligi - İkincilik

2014 Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası - İkincilik

2014-15 Türkiye Kadınlar Voleybol Kupası - Şampiyonluk

2014-15 Türkiye Ligi - Şampiyonluk

2015 Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası - Şampiyonluk

2015-16 Türkiye Ligi - İkincilik

2016-17 Kupa Voley - Şampiyonluk

2016-17 Sultanlar Ligi - Şampiyonluk

2017 Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası - İkincilik

2018-19 Kupa Voley - İkincilik

2020-21 Sultanlar Ligi - İkincilik

2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası - Üçüncülük

2021-22 Kupa Voley - İkincilik

2021-22 Sultanlar Ligi - İkincilik

2022 Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası - Şampiyonluk

2022-23 Kupa Voley - İkincilik

2022-23 Sultanlar Ligi - Şampiyonluk

2023 Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası - İkincilik

2023-24 Kupa Voley - Şampiyonluk

2023-24 Sultanlar Ligi - Şampiyonluk

2009 Avrupa Kadınlar Voleybol Ligi - İkincilik

2010 Avrupa Kadınlar Voleybol Ligi - Üçüncülük

2011 Avrupa Kadınlar Voleybol Ligi - İkincilik

2011 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası - Üçüncülük

2012 FIVB Dünya Grand Prix - Üçüncülük[8]

2017 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası - Üçüncülük

2018 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi - İkincilik

2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası - İkincilik

2021 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi - Üçüncülük

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası - Üçüncülük

2023 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi - Şampiyonluk

2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası - Şampiyonluk

2023 Voleybol Dünya Kupası - Şampiyonluk[17]

2009 Türkiye Kadınlar Voleybol Süper Kupası - En değerli oyuncu

2015 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası - En iyi orta oyuncu

2015-16 Türkiye Ligi - En iyi orta oyuncu

2015-16 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi - En iyi orta oyuncu

2016-17 Sultanlar Ligi - En değerli oyuncu

2017 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası - En iyi orta oyuncu

2018 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi - En iyi orta oyuncu

2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası - En iyi orta oyuncu

2020-21 Sultanlar Ligi - En iyi orta oyuncu

2020-21 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi - En iyi orta oyuncu

2021 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi - En iyi orta oyuncu

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası - En iyi orta oyuncu

2021-22 Sultanlar Ligi - En iyi orta oyuncu

2021-22 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi - En iyi orta oyuncu

2022-23 Sultanlar Ligi - En iyi orta oyuncu

2022-23 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi - En iyi orta oyuncu

2023-24 Sultanlar Ligi - En iyi orta oyuncu

2023-24 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi - En iyi orta oyuncu