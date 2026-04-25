Eda Erdem: 'Kaldığımız yerden daha güçlü devam!'

Fenerbahçe Medicana'da kaptan Eda Erdem, 2025-2026 sezonunun tamamlanmasıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaparak takım arkadaşlarına ve takımı sezon boyunca yalnız bırakmayan taraftarlara teşekkür etti.

Eda Erdem'in açıklaması şu şekilde oldu:

"Bu sezon hedeflediğimiz gibi bitmedi. Bunu en iyi biz biliyoruz. Ama bu formanın içinde, her gün son topa kadar savaşan bir takım vardı. Kazandığımız günlerde de, kaybettiğimiz anlarda da birbirine sırtını dönmeyen bir takım…

Bu yolculukta yanımızda olan, tribünde, ekranda, her yerde desteğini hissettiren taraftarlarımıza teşekkür ederiz. İyi günde de, zor günde de bizimle olanlara…

Takım arkadaşlarıma… Bu sezon ortaya koyduğumuz emek, mücadele ve inanç her şeyin önünde.

Kalpten teşekkürler.

Bazen istediğiniz sonuç olmaz… Ama mücadeleden, duruştan ve birbirimize olan bağlılığımızdan asla vazgeçmeyiz.

Kaldığımız yerden, daha güçlü devam."