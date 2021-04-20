Ed Woodward'ın istifası sonrası Conor McGregor'dan çarpıcı paylaşım: "Manchester United'ı almayı düşünüyorum"

Spor Arena Dış Haber - 2 gün önce kurulduğu açıklanan Avrupa Süper Ligi'nde büyük kriz yaşanırken, kuruculardan Manchester United'da yaşanan ayrılık sonrası ilginç bir talep futbol dünyasında dikkat çekti.

Organizasyonu kuran 12 kulüpten Chelsea, Manchester City, Barcelona ve Atletico Madrid'in ayrılık kararının ardından Manchester United Başkan Yardımcısı Ed Woodward, görevinden istifa etmişti. Bu karar sonrası İngiliz ekibinin sahibi olan Glazer Ailesi'ne ünlü karma dövüş sporcusu Conor McGregor'dan sürpriz bir hamle geldi.

İrlandalı McGregor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaşanan gelişmeler sonrası Manchester United'ı satın almayı düşündüğünü belirti.

McGregor paylaşımında, "Selam millet. Manchester United'ı satın almayı düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz?" diyerek futbol dünyasını şaşırttı.

İrlandalı sporcunun bu paylaşımı, kısa sürede on binlerce etkileşim aldı.

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