Eczacıbaşı'nın yıldızı Magdalena Stysiak'tan VakıfBank sözleri: 'En iyi voleybolumuzu sergilemek istiyoruz!'

A. Carraro Imoco'yu 3-2 yenen VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki 7. şampiyonluğunu İstanbul'da kazanmaya çalışacak. Sarı-siyahlı takım, organizasyonda 2011, 2013, 2017, 2018, 2022 ve 2023'te şampiyonluk ipini göğüsledi.

Savino Del Bene'yi 3-2 ile geçen Eczacıbaşı ise CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2. kez kupayı müzesine götürmek için sahaya çıkacak. Başantrenör Giulio Cesare Bregoli yönetimindeki turuncu-beyazlılar, 2015 yılında Polonya'da düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunu şampiyonlukla tamamladı.

VAKIFBANK İLE ECZACIBAŞI İKİNCİ KEZ FİNALDE RAKİP OLDU

VakıfBank ile Eczacıbaşı, CEV Şampiyonlar Ligi finalinde ikinci kez karşı karşıya gelecek. Organizasyonda Türk temsilcileri, 2022-2023 sezonunda oynanan final maçında kozlarını paylaştı.

Rakibini 3-1 mağlup eden VakıfBank, böylece Şampiyonlar Ligi kupasını 6. kez müzesine götürmüş oldu. Bu eşleşme aynı zamanda Şampiyonlar Ligi tarihindeki ikinci Türk finali olacak.

Eczacıbaşı'nın başarılı oyuncusu Magdalena Stysiak, final öncesi Meridian Sport'a şu açıklamalarda bulundu:

Hala inanamıyorum. Ne maçtı ama, nasıl oynadık... Takımdaki herkes son üç haftada neler başardığımızı biliyor. Tam anlamıyla sadece bu maç için hazırlandık. Çok önemliydi. Şimdi finaldeyiz, çok mutluyum... Finali sabırsızlıkla bekliyorum. Uyuyabilecek miyim, kim bilir. Hissettiğim tüm duygular yüzünden çok zor olacak. Ama bu son değil, hiçbir şey bitmedi. Sahaya çıkıp iyi voleybol oynayacağız. Umarım hepimiz hazır oluruz, çünkü kolay olmayacak.

Final Four’a baskı olmadan gelmemiz harikaydı. Bu bize kolaylık sağladı. Her şeyi yapabileceğimizi biliyorduk ama yapmak zorunda değildik. Rahat bir kafayla oynadığınızda bu sadece yardımcı olur. Zaten en iyi dört takım arasına kaldığımız için mutluyuz. Şimdi finaldeyiz, takımımızı tebrik ediyorum! Hepimiz bunu istedik, elimizden gelenin en iyisini verdik ve finalde oynayacağımız için çok mutluyuz.

Tijana Boskovic'i tanıyorum, bu yüzden ilginç bir maç olacak. Takımlar olarak da birbirimizi iyi tanıyoruz. Türkiye'de birkaç kez karşılaştık. Her şeyi biliyoruz, her şey net. Kolay olmayacak. Vakıfbank'ın nasıl bir takım olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama sahaya çıkıp öylece pes etmeyeceğiz; en iyi voleybolumuzu sergilemek istiyoruz. Hepsi bu. Sonuç ne olur, göreceğiz.

Bu performans benim için çok anlamlı. Ama biz takım olarak oynadık. Hepimiz elimizden gelenin en iyisini yaptık. Bu bireysel bir spor değil. Bir pasör olarak, özellikle sezonun sonunda, bu tür kritik maçlarda formda olmam beklenir… Bu tüm oyunculardan beklenen bir şey. Biz bunun için buradayız. Mutluyum ve finale hazırlanıyoruz.

Salon %100 dolu olacak! Taraftarlar yarı finalde bize çok yardımcı oldu. Bunu her zaman hissediyorsunuz. İstanbul’da oynandığı için mutluyum. İnsanlar voleybol izlemeyi çok seviyor. Atmosfer her zaman harika oluyor.