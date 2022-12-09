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Eczacıbaşı'nın Jesus'u Ferhat Akbaş!

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#Eczacıbaşı#Ferhat Akbaş#Jesus
Eczacıbaşının Jesusu Ferhat Akbaş
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2022 07:00

Eczacıbaşı Dynavit'in başarılı başantrenörü, rotasyonun önemine dikkat çekerken Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a atıfta bulundu.

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Bu yıl ligde ve Avrupa’da oynadığı tüm maçları kazanarak 10’da 10 yapan, rakiplerine sadece 1 set veren Eczacıbaşı Dynavit’in başarılı baş antrenörü Ferhat Akbaş, başarının sırlarını Hürriyet’e anlattı. Geçen yıl yüksek verimle oynayan oyuncuları takımda tutup üzerine nokta transferler yaparak başarıya ulaştıklarını belirten 36 yaşındaki teknik adam şu ifadeleri kullandı: “Burada en büyük başarı yönetimin bize olan inancı ve desteğidir. Transferde popüler olanı değil, kulüp kültürüne uygun voleybolcuları tercih ettik.”

Popüler değil iş yapacak transferler

Transfer için özel veri analiz, data ekibimiz ve scout ekibimizle birlikte geçen sezondan eksik yönlerimizi mercek altına aldım ve transfer dönemini çok erken başlattım. Kadromuza çok sansasyonel, popüler isimleri değil, iş yapacak, doğru ve iyi oynayan oyunculara yöneldim. Bu yüzden yeni transferler takıma çok hızlı adapte oldu ve güzel katkı verdi. Böylece hazırladığımız çok uzun vadeli bir programın henüz başında olmamıza rağmen böyle bir sonuç geldi.

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Hedef 4 kulvarda da şampiyonluk

Akbaş, yoğun maç takvimine dikkat çekerken rotasyonla ilgili de şunları söyledi: “Ligde 26, play off’larda en az 10, Şampiyonlar Ligi’nde hedeflenen final maçına kadar gitmeyi başarırsak 12, Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda 4 , Türkiye Kupası’nda 6 maç oynayacağız. Böyle yoğun trafikte bazen haftada 2, bazen 3 maç yapacağız. 4 kulvarda da şampiyonluk istiyoruz. Bu yoğun maç trafiğini 7 oyuncuyla sürdürmek çok zor o yüzden yüksek bir rotasyon uygulamak kaçınılmaz.

Rotasyonla herkesten verim alıyoruz

“Aslında voleybol branşında rotasyon uzun yıllardır var olan bir şey ancak bu yıl futbolda pek alışılmadığı için Jorge Jesus’un rotasyon uygulaması ilgi çekti. Bizim de formda olmayan oyuncumuz yok, bu yüzden uyguladığımız yüksek rotasyonla tüm oyuncularımızdan verim alıyoruz. Günümüz takım sporlarında rotasyonla oynamanın büyük yararı var. Böylece hem takımı dinlendirmiş, hem herkesi formda tutmuş, hem takımı motive etmiş, hem de rakiplerin sizi analiz etmesini zorlaştırmış oluyorsunuz.

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Şu an sadece Eczacıbaşı'na odaklıyım

Giovanni Guidetti’nin ayrılmasından sonra kulislerde adı A Milli Takım’la anılan Ferhat Akbaş’a bu soruyu yönelttiğimizde cevabı, “Ben şu an Eczacıbaşı’nın antrenörüyüm ve sadece buna odaklıyım” şeklinde kısa ve net oldu ve bu konuda başka soru sormamamızı rica etti.

Her maça büyük bir ciddiyetle çalışıyoruz

Bu sezon sadece THYye 1 set veren takımı için Akbaş “Derbiler dahil hiç puan kaybı yaşamadık. Bunu sürdürebilmek için her maça büyük bir ciddiyet ve titizlikle çalışıyoruz. Böyle olunca sahaya güçlü bir kadro ve güçlü bir yapılanmayla çıkıyoruz ve rakiplerimiz bizlerden çekiniyor” dedi.

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#Eczacıbaşı#Ferhat Akbaş#Jesus

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