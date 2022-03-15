Eczacıbaşı'nın CEV Kupası şampiyonluğuna bir adım kaldı!

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Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, 2022 CEV Kupası finali birinci maçında evinde Allianz MTV Stuttgart'ı 3-1 mağlup ederek avantajı kaptı.

Çekişmeli karşılaşmanın ilk setinde, etkili hücumları ve servisleriyle rakibine üstünlük sağlayan turuncu beyazlılar, seti 25-19 kazandı. Amerikalı smaçör McKenzie Adams ilk sette servisten aldığı 3 sayıyla ön plana çıktı. İkinci set başa baş sayılarla başlarken; kaptan Tijana Boskovic'in 13 sayılık katkısı yeterli olmadı ve konuk ekip seti 25-22 kazandı. Karşılıklı sayılarla başlayan üçüncü sette, kontrolü tekrar ele geçiren Eczacıbaşı Dynavit, seti 25-20 önde bitirdi. Kaptan Boskovic aldığı 12 sayıyla sete damgasını vurdu. Karşılaşmanın son setinde, 25-17lik skorla maçı 3-1 kazanarak final karşılaşmasında avantajı kaptı. Turuncu beyazlılar, toplamda 8 servis ve 10 blok sayısı elde etti.

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Allianz MTV Stuttgart - Eczacıbaşı Dynavit rövanş mücadelesi, 22 Mart Salı günü TSİ 21.00de Almanya'nın Stuttgart şehrinde oynanacak.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Magdalena Niewiarowska (Polonya), Djordje Stevanovic (Sırbistan)

Eczacıbaşı Dynavit: Adams, Heyrman, Ognjenovic, Hande Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic (Simge Aköz, Gözde Yılmaz, Saliha Şahin

Allianz MTV Stuttgart: Van de Vyver, Segura Palleres, Timmerman, Ceasar, Lee, Lohuis (Koskelo, Todorova, Jasper

Setler: 25-19, 22-25, 25-20, 25-17

Süre: (23’, 26’, 28’, 24’) (101 dakika)