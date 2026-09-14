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Eczacıbaşı'ndan Aslı Kalaç ve Ebrar Karakurt açıklaması!

Güncelleme Tarihi:

#Eczacıbaşı#Ebrar Karakurt#Aslı Kalaç
Eczacıbaşından Aslı Kalaç ve Ebrar Karakurt açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2026 11:31

Eczacıbaşı, Aslı Kalaç ve Ebrar Karakurt’un sağlık durumları hakkında açıklama paylaştı.

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Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde oldu:

"Oyuncumuz Aslı Kalaç’ın geçtiğimiz hafta sağ ayak bileği bağlarında meydana gelen yaralanmaya yönelik tedavi süreci tamamlanmıştır. Sporcumuz, sağlık ekibimizin gözetiminde bu hafta itibarıyla takım antrenmanlarına kademeli ve kontrollü olarak katılmaya başlayacaktır.

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Oyuncumuz Ebrar Karakurt’un, sakrum bölgesinde tespit edilen kemik ödemine yönelik takip ve tedavi süreci olumlu seyretmiş, söz konusu bulguda iyileşme sağlanmıştır. Sporcumuz takım antrenmanlarına katılmaya devam etmektedir.

Her iki oyuncumuzun sağlık durumları ve sahaya dönüş süreçleri, sağlık ekibimiz tarafından yakından takip edilmektedir."

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#Eczacıbaşı#Ebrar Karakurt#Aslı Kalaç

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