Eczacıbaşı'nda Simge Aköz'ün hedefi CEV Kupası!

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CEV Kupası Finali'nde Alman ekibi MTV Stuttgart ile karşılaşacak Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, iki ayaklı final eşleşmesinde ilk karşılaşma 15 Mart Salı günü Eczacıbaşı'nın ev sahipliğinde oynanacak.

CEV Kupasını 2015 yılında müzesine götüren turuncu-beyazlılarda milli oyuncu Simge Aköz ise final maçları için destek istediklerini söyleyerek, şunları kaydetti:

"2018'de aldığımız kupayı tekrar evimize getirmek için çok büyük bir adım attık. Final maçlarında da elimizden gelen bütün mücadeleyi ortaya koyacağız. Tek amacımız kupayı eve getirmek. Bizler güzel başarılara imza attıkça, iyi mücadele ettikçe daha çok gence rol model olacağımızı biliyoruz. Bizi takip etmelerinden, desteklemelerinden ve gençlere örnek olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Tüm Türkiye’den final maçlarını izlemelerini ve bize destek olmalarını istiyoruz. Tüm kalbimizle inanıyoruz kupayı alıp geleceğiz."