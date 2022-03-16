Eczacıbaşı'nda Ferhat Akbaş: "Finalde kazanan taraf biz olacağız"

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Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası final serisi ilk karşılaşmasında evinde Allianz MTV Stuttgart ile karşılaştı. Rakibini 3-1 mağlup eden turuncu-beyazlılar, 22 Mart Salı günü Almanya’da oynanacak rövanş mücadelesi öncesi önemli bir avantaj elde etti. Müsabaka sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Ferhat Akbaş, "Zorlu bir maç oldu. Kaybettiğimiz ikinci set ve kaybettiğimiz üçüncü sette iyi oynamadık. Tecrübemiz, oyun isteğimiz ve taraftarın ciddi desteğiyle maçı 3-1 kazandık. Çok avantajlı bir skorla finalin ikinci ayağını Almanya'da oynayacağız. Umarım orada kupayı kaldırırız" ifadelerini kullandı.

"TÜM TÜRK VATANDAŞLARINI BEKLİYORUZ"

Almanya'da yaşayan tüm Türk vatandaşlarını rövanş maçında davet eden Akbaş, "Umuyorum kupayı hep beraber kaldırarak çok mutlu bir gün geçiririz. İlk seti iyi bir oyunla kazanmamızda taraftarın çok ciddi katkısı oldu. Gerçekten iyi hazırlanmış bir kulüp olarak davrandık. Umarım finalde kazanan taraf biz olacağız” diyerek sözlerini noktaladı.

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HERYMAN: SONUNA KADAR SAVAŞACAĞIZ

Mücadelenin ardından basın mensuplarına konuşan turuncu-lacivertlilerin tecrübeli oyuncusu Laura Heryman, "Maçı kazandığımız için çok heyecanlıyız. İnişli çıkışı bir maç oldu. Bu maçtan dersler çıkaracağız. Diğer maça kadar gelişerek daha iyi olmalıyız. Sahada her şeyimizi verdiğimize eminim. Kupayı kazanmak için sonuna kadar savaşacağız” ifadelerini kullandı.

'Şampiyonluk şansımızı yüzde 100 görüyorum' diyen Heryman, cümlelerine şöyle devam etti:

"Kupayı kazanacağımıza inanıyorum. Bu takımın birçok şeyi başaracağına inanıyorum. Bu da CEV Kupası'nı kazanmakla başlayacak. Elimizden gelen her şeyi yapacağız ve kupayı kazanıp ülkemize döneceğiz."