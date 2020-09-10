MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Voleybol HaberleriEczacıbaşı VitrA'nın yıldızı Boskovic'den Mercan bebeğe destek
GeriVoleybol Eczacıbaşı VitrA'nın yıldızı Boskovic'den Mercan bebeğe destek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Voleybol
AA
Haber Giriş: 10.09.2020 - 16:39 | Son Güncelleme:

Eczacıbaşı VitrA'nın yıldızı Boskovic'den Mercan bebeğe destek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eczacıbaşı VitrA'nın yıldızı Boskovic'den Mercan bebeğe destek
Abone Olgoogle-news

Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı'nın yıldız isimlerinden Tijana Boskovic, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) teşhisi konulan 8 aylık Mercan bebek ve ailesiyle bir araya geldi

Eczacıbaşı VitrA'nın Sırp oyuncusu, 3,5 aylıkken nadir bir genetik hastalık olan Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip-1 teşhisi konulan Mercan bebekle bir araya gelerek desteğini gösterdi.

Sırp voleybolcunun kızlarına desteğinden ötürü çok mutlu olduklarını söyleyen Can-Ege Çorakçı çifti, "Bir gün kızımız olursa sporcu olmasını hayal ediyorduk. Boskovic ve diğer Eczacıbaşı VitrA oyuncularının bu desteği bizi çok mutlu etti. Kızımızın yaşaması için imkanı olan herkesin desteğine ihtiyacımız var. Gelin birlikte Mercan'a can olalım ve kızımızı yaşatalım." diyerek yardım çağrısında bulundu.

SMA hastalarının Gen Tedavisi henüz Türkiye’de yapılamadığı için Mercan bebeğin yurt dışında tedavi olması gerekiyor. Mercan bebeğin tedavisi için katkıda bulunmak isteyenler www.gofundme.com/f/mercan-a-can bağış sitesinden ve @mercan_a_can Instagram hesabındaki bağış linklerinden desteklerini ulaştırabilirler.

Eczacıbaşı VitrAnın yıldızı Boskovicden Mercan bebeğe destek

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle