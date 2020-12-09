MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Voleybol HaberleriEczacıbaşı VitrA'nın rakibi Dinamo Moskova! CEV Şampiyonlar Ligi...
GeriVoleybol Eczacıbaşı VitrA'nın rakibi Dinamo Moskova! CEV Şampiyonlar Ligi...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Voleybol
AA
Haber Giriş: 09.12.2020 - 10:35 | Son Güncelleme:

Eczacıbaşı VitrA'nın rakibi Dinamo Moskova! CEV Şampiyonlar Ligi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eczacıbaşı VitrA'nın rakibi Dinamo Moskova! CEV Şampiyonlar Ligi...
Abone Olgoogle-news

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 1. tur üçüncü maçında yarın Rusya temsilcisi Dinamo Moskova ile karşılaşacak.

Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Eczacıbaşı VitrA, gruptaki ilk maçında Allianz MTV Stuttgart'ı 3-2 mağlup etmişti. Dinamo Moskova da Lokomotiv Kaliningrad'ı aynı skorla yendi.

 

Eczacıbaşı VitrAnın rakibi Dinamo Moskova CEV Şampiyonlar Ligi...

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle