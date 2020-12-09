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Eczacıbaşı VitrA'nın rakibi Dinamo Moskova! CEV Şampiyonlar Ligi...
Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 1. tur üçüncü maçında yarın Rusya temsilcisi Dinamo Moskova ile karşılaşacak.
Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Eczacıbaşı VitrA, gruptaki ilk maçında Allianz MTV Stuttgart'ı 3-2 mağlup etmişti. Dinamo Moskova da Lokomotiv Kaliningrad'ı aynı skorla yendi.
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