Eczacıbaşı VitrA’nın CEV Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu!
CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu’nda mücadele edecek temsilcimiz Eczacıbaşı VitrA’nın gruptaki son rakipleri belli oldu.
Finlandiya’dan LP Salo takımının turnuvadan çekilmesi ve Eczacıbaşı VitrA’nın D Grubu’ndaki son rakibinin belli olacağı Allianz MTV Stuttgart-Dinamo Moskova 2’nci tur eşleşmesinin koronavirüs önlemleri sebebiyle oynanamaması üzerine, Stuttgart ve Moskova, D Grubu’na katılan son iki takım oldu.
Eczacıbaşı VitrA, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu’nda, Almanya’dan Allianz MTV Stuttgart, Rusya’dan Lokomotiv Kaliningrad Region ve Dinamo Moskova takımlarıyla karşılaşacak.
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