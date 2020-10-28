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DHA
Haber Giriş: 28.10.2020 - 17:26 | Son Güncelleme:

Eczacıbaşı VitrA’nın CEV Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu!

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Eczacıbaşı VitrA’nın CEV Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu!
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CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu’nda mücadele edecek temsilcimiz Eczacıbaşı VitrA’nın gruptaki son rakipleri belli oldu.

Finlandiya’dan LP Salo takımının turnuvadan çekilmesi ve Eczacıbaşı VitrA’nın D Grubu’ndaki son rakibinin belli olacağı Allianz MTV Stuttgart-Dinamo Moskova 2’nci tur eşleşmesinin koronavirüs önlemleri sebebiyle oynanamaması üzerine, Stuttgart ve Moskova, D Grubu’na katılan son iki takım oldu.

Eczacıbaşı VitrA, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu’nda, Almanya’dan Allianz MTV Stuttgart, Rusya’dan Lokomotiv Kaliningrad Region ve Dinamo Moskova takımlarıyla karşılaşacak.

Eczacıbaşı VitrA’nın CEV Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu

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