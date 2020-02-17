MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Voleybol HaberleriEczacıbaşı VitrA'nın Avrupa'da ki rakibi Budowlani
GeriVoleybol Eczacıbaşı VitrA'nın Avrupa'da ki rakibi Budowlani
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Voleybol
AA
Haber Giriş: 17.02.2020 - 11:38,Son Güncelleme:/

Eczacıbaşı VitrA'nın Avrupa'da ki rakibi Budowlani

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eczacıbaşı VitrA'nın Avrupa'da ki rakibi Budowlani

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında yarın Polonya temsilcisi Budowlani'yi Burhan Felek Salonu'nda ağırlayacak.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

Grupta oynadığı 5 maçını da kazanarak liderlik koltuğunda oturan turuncu-beyazlı takım, çeyrek finale kalmayı daha önce garantilemişti.

Polonya temsilcisi ise gruptaki 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alarak Fenerbahçe Opet'in ardından üçüncü sırada bulunuyor.

İki takım arasında Polonya'da yapılan ilk karşılaşmayı Eczacıbaşı VitrA 3-0 kazanmıştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle