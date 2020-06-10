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Voleybol
AA
Haber Giriş: 10.06.2020 - 17:33,Son Güncelleme:

Eczacıbaşı VitrA'da testler negatif çıktı

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Eczacıbaşı VitrA'da testler negatif çıktı
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Eczacıbaşı Spor Kulübünde yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı açıklandı.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı ile altyapı, teknik ve idari kadroya yapılan Kovid-19 testlerinin tamamının negatif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, kulübün Kovid-19 ile mücadele kapsamında önlemlerini titizlikle devam ettireceği aktarıldı.

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