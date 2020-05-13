Eczacıbaşı VitrA'da Pereira ile yollar ayrıldı!

Eczacıbaşı Kulübünden yapılan açıklamada, "Natalia, profesyonelliği ve oyunculuğuyla dünyanın en önemli yıldızlarından biri. Kulübümüze verdiği katkılardan dolayı Natalia'ya teşekkür eder, kendisine bundan sonrası için de sağlıklı ve başarılı bir spor hayatı dileriz." denildi.





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