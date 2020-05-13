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Voleybol
AA
Haber Giriş: 13.05.2020 - 14:07,Son Güncelleme:

Eczacıbaşı VitrA'da Pereira ile yollar ayrıldı!

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Eczacıbaşı VitrA'da Pereira ile yollar ayrıldı!
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Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, 2019-2020 sezonunda kadrosuna katılan Brezilyalı smaçör Natalia Pereira ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Eczacıbaşı Kulübünden yapılan açıklamada, "Natalia, profesyonelliği ve oyunculuğuyla dünyanın en önemli yıldızlarından biri. Kulübümüze verdiği katkılardan dolayı Natalia'ya teşekkür eder, kendisine bundan sonrası için de sağlıklı ve başarılı bir spor hayatı dileriz." denildi.

Eczacıbaşı VitrAda Pereira ile yollar ayrıldı

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