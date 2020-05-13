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Voleybol
DHA
Haber Giriş: 13.05.2020 - 12:29,Son Güncelleme:

Eczacıbaşı VitrA'da Natalia Pereira'yla yollar ayrıldı

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Eczacıbaşı VitrA'da Natalia Pereira'yla yollar ayrıldı
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Eczacıbaşı VitrA, 2019-2020 sezonunda kadrosuna katılan Brezilyalı smaçör Natalia Pereira ile karşılıklı olarak yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Natalia, profesyonelliği ve oyunculuğuyla dünyanın en önemli yıldızlarından biri. Kulübümüze verdiği katkılardan dolayı Natalia'ya teşekkür eder, kendisine bundan sonrası için de sağlıklı ve başarılı bir spor hayatı dileriz" denildi.

Eczacıbaşı VitrAda Natalia Pereirayla yollar ayrıldı

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