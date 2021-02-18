MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Voleybol HaberleriEczacıbaşı VitrA'da iki oyuncu koronavirüse yakalandı
GeriVoleybol Eczacıbaşı VitrA'da iki oyuncu koronavirüse yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Voleybol
AA
Haber Giriş: 18.02.2021 - 11:08 | Son Güncelleme:

Eczacıbaşı VitrA'da iki oyuncu koronavirüse yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eczacıbaşı VitrA'da iki oyuncu koronavirüse yakalandı
Abone Olgoogle-news

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı VitrA'da 2 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde yapılan rutin Kovid-19 testlerinde iki oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Gerekli izolasyon sağlanarak oyuncularımızın tedavisine başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

Hürriyet

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi