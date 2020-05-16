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Voleybol
AA
Haber Giriş: 16.05.2020 - 15:36,Son Güncelleme:

Eczacıbaşı VitrA'da Gamze Kılıç ile yollar ayrıldı

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Eczacıbaşı VitrA'da Gamze Kılıç ile yollar ayrıldı
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Eczacıbaşı VitrA, 27 yaşındaki pasör Gamze Kılıç'la yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "İki yıldır önemli başarılara imza attığımız pasör Gamze Kılıç’la yollarımızı ayırdık. Bundan sonraki kariyerinde kendisine sağlık ve başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Gamze, 2018-2019 sezonunda katıldığı Eczacıbaşı VitrA ile iki kez Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda, bir kez de AXA Sigorta Kupa Voley'de şampiyonluk yaşarken, 2018 ve 2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonalarında da sırasıyla üçüncülük ve ikincilik elde etti.

Eczacıbaşı VitrAda Gamze Kılıç ile yollar ayrıldı

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