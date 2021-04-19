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GeriVoleybol Eczacıbaşı VitrA'da 3 voleybolcu ile yollar ayrıldı
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Voleybol
AA
Haber Giriş: 19.04.2021 - 13:45 | Son Güncelleme:

Eczacıbaşı VitrA'da 3 voleybolcu ile yollar ayrıldı

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Eczacıbaşı VitrA'da 3 voleybolcu ile yollar ayrıldı

Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Eczacıbaşı VitrA'da oyuncular Melis Durul, Chiaka Ogbogu ve Sladjana Mirkovic ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "İyisiyle kötüsüyle bir sezonu daha geride bıraktık. Yeni sezon öncesi kadromuzdaki değişiklikleri yapmaya başladık. Melis, Chiaka ve Sladjana’ya takımımıza verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyor ve bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Pasör çaprazı Melis Durul 2019-2020, orta oyuncu Chiaka Ogbogu ve pasör Sladjana Mirkovic ise 2020-2021 sezonunda turuncu-beyazlı takıma dahil olmuştu.

Eczacıbaşı VitrAda 3 voleybolcu ile yollar ayrıldı

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