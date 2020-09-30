Eczacıbaşı VitrA set vermedi
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Eczacıbaşı VitrA, PTT'yi 3-0 mağlup etti.
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Eczacıbaşı VitrA: 3 - PTT: 0
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Ebru Kaya, Tuncay Sevim
Eczacıbaşı VitrA: Ogbogu, Mirkovic, Hande Baladın, Yasemin Güveli, Boskovic, Fatma Yıldırım (Melisa Memiş, Saliha Şahin, Merve Atlıer)
PTT: Bahar Akbay, Dimitrova, Yağmur Mislina Kılıç, Vuchkova, Cansu Aydınoğulları, Mejia (Simay Kurt, Ceyda Aktaş, Su Zent, Semra Özer, Merve Tanyel)
Setler: 25-11, 25-15, 25-18
Süre: 65 dakika (19, 24, 22)
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