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Voleybol
Haber Giriş: 30.09.2020 - 00:58 | Son Güncelleme:

Eczacıbaşı VitrA set vermedi

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Eczacıbaşı VitrA set vermedi
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Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Eczacıbaşı VitrA, PTT'yi 3-0 mağlup etti.

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Eczacıbaşı VitrA: 3 - PTT: 0
Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Ebru Kaya, Tuncay Sevim
Eczacıbaşı VitrA: Ogbogu, Mirkovic, Hande Baladın, Yasemin Güveli, Boskovic, Fatma Yıldırım (Melisa Memiş, Saliha Şahin, Merve Atlıer)
PTT: Bahar Akbay, Dimitrova, Yağmur Mislina Kılıç, Vuchkova, Cansu Aydınoğulları, Mejia (Simay Kurt, Ceyda Aktaş, Su Zent, Semra Özer, Merve Tanyel)
Setler: 25-11, 25-15, 25-18
Süre: 65 dakika (19, 24, 22)

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