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Voleybol
Haber Giriş: 22.10.2020 - 12:08 | Son Güncelleme:

Eczacıbaşı VitrA, Galatasaray derbisine hazırlanıyor

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Eczacıbaşı VitrA, Galatasaray derbisine hazırlanıyor
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Eczacıbaşı VitrA, Galatasaray HDI Sigorta maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Misli.com Sultanlar Ligi 11. hafta mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA, Galatasaray HDI Sigorta’ya konuk olacak. Derbi hazırlıklarını sürdüren turuncu-beyazlılar, günü tek idmanla tamamlayacak.

Zorlu bir mücadele olacağını söyleyen Eczacıbaşı VitrA’nın milli smaçörü Hande Baladın, “Hazırlıklarımızı en iyi şekilde yaparak, bu haftayı kayıpsız geçmek istiyoruz. Galatasaray gibi güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Teknik ve taktik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Voleybolseverlere ve taraftarlarımıza iyi bir oyun izleteceğimizi umuyorum” dedi.

Galatasaray - Eczacıbaşı VitrA derbisi, yarın saat 19.00’da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak.

Eczacıbaşı VitrA, Galatasaray derbisine hazırlanıyor

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