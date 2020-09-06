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Voleybol
DHA
Haber Giriş: 06.09.2020 - 16:03 | Son Güncelleme:

Eczacıbaşı VitrA çeyrek finale rahat yükseldi

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Eczacıbaşı VitrA çeyrek finale rahat yükseldi
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AXA Sigorta Kupa Voley'in grup etabındaki son gününde Aydın Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşan Eczacıbaşı VitrA, mücadeleyi 3-0 kazanarak ve grubunu lider tamamladı.

Birinci sette Eczacıbaşı VitrA, kaptanlarından Simge Aköz'ün defansı ve genç pasör Elif'in etkili paslarıyla seti 25-19 kazandı. Bu sette Boskovic 7, Thompson 5 ve Hande 4 sayı ile oynadı. İkinci seti de 25-16 kazanarak rakibine şans tanımayan turuncu-beyazlılar bu sette, orta oyuncu Yasemin'in oyunu ve yaptığı iki blok dikkat çekti. Eczacıbaşı VitrA son seti de rahat bir oyunla kazanırken, Amerikalı oyuncu Chiaka Ogbogu ortadan yaptığı hücumlarla ön plana çıktı.

Maçın en skorer isimleri 19 sayı ile Jordan Thompson ve 16 sayı ile Tijana Boskovic oldu.

14 Şubat'ta oynanacak AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final etabında Eczacıbaşı VitrA, C Grubu'nun ikincisiyle karşılaşacak.  

SALON: TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu
HAKEMLER: Sadettin Deneri, Serap Kuka.
ECZACIBAŞI VİTRA: Elif, Thompson, Yasemin, Boskovic, Hande, Ogbogu, Simge (L).
Aydın B.Ş.B.: Hande, Aslıhan, Anthi, Adams, Meryem, Balkestein, Pınar (L), Duygu, Pelin, Ezgi, Janset
SETLER: 3-0 (25-19, 25-16, 25-15)
SÜRE: 76 dakika (26,27,23)

Eczacıbaşı VitrA çeyrek finale rahat yükseldi

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