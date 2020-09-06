Eczacıbaşı VitrA çeyrek finale rahat yükseldi

Birinci sette Eczacıbaşı VitrA, kaptanlarından Simge Aköz'ün defansı ve genç pasör Elif'in etkili paslarıyla seti 25-19 kazandı. Bu sette Boskovic 7, Thompson 5 ve Hande 4 sayı ile oynadı. İkinci seti de 25-16 kazanarak rakibine şans tanımayan turuncu-beyazlılar bu sette, orta oyuncu Yasemin'in oyunu ve yaptığı iki blok dikkat çekti. Eczacıbaşı VitrA son seti de rahat bir oyunla kazanırken, Amerikalı oyuncu Chiaka Ogbogu ortadan yaptığı hücumlarla ön plana çıktı.

Maçın en skorer isimleri 19 sayı ile Jordan Thompson ve 16 sayı ile Tijana Boskovic oldu.

14 Şubat'ta oynanacak AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final etabında Eczacıbaşı VitrA, C Grubu'nun ikincisiyle karşılaşacak.

SALON: TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu

HAKEMLER: Sadettin Deneri, Serap Kuka.

ECZACIBAŞI VİTRA: Elif, Thompson, Yasemin, Boskovic, Hande, Ogbogu, Simge (L).

Aydın B.Ş.B.: Hande, Aslıhan, Anthi, Adams, Meryem, Balkestein, Pınar (L), Duygu, Pelin, Ezgi, Janset

SETLER: 3-0 (25-19, 25-16, 25-15)

SÜRE: 76 dakika (26,27,23)

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