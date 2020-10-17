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Voleybol
Haber Giriş: 17.10.2020 - 22:20 | Son Güncelleme:

Eczacıbaşı VitrA: 3 - Türk Hava Yolları: 0

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Eczacıbaşı VitrA: 3 - Türk Hava Yolları: 0
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Misli.com Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Eczacıbaşı VitrA, Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi.

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Eczacıbaşı VitrA: 3 - Türk Hava Yolları: 0

Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Erdal Akıncı, Esat Danzili
Eczacıbaşı VitrA: Mirkovic, Thompson, Yasemin Güveli, Boskovic, Hande Baladın, Beyza Arıcı (Simge Aköz, Fatma Yıldırım)
Türk Hava Yolları: Santana, Aslı Kalaç, Ebrar Karakurt, Şeyma Ercan, Büşra Şahin, Carlini (Berin Yıldırım, Merve Dalbeler, Ada Germen, Nursevil Gökbudak, Polen Ünver, Özgenur Çetiner)
Setler: 25-19, 25-17, 25-13
Süre: 79 dakika (28, 27, 24)

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