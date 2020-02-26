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Voleybol
AA
Haber Giriş: 26.02.2020 - 17:53,Son Güncelleme:/

Eczacıbaşı VitrA: 3 - PTT: 0

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Eczacıbaşı VitrA: 3 - PTT: 0
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Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Eczacıbaşı VitrA, konuk ettiği PTT'yi 3-0 yendi.

Salon: Ayazağa Eczacıbaşı
Hakemler: Ebru Ayata, Metin Korkut
Eczacıbaşı VitrA: Pereira, Yasemin Güveli, Boskovic, Newcombe, Beyza Arıcı, Gamze Kılıç (Simge Aköz, Lloyd, Melis Durul, Saliha Şahin)
PTT: Janset Cemre Erkul, Polen Ünver, Gergena Dimitrova, Nasya Dimitrova, Aslıhan Kılıç, Ezgi Dağdelenler (Ceren Önal, Seda Tokatlıoğlu Aslanyürek, Dolunay Çetinkaya, Yağmur Karaoğlu, Sinem Yıldız)
Setler: 25-19, 27-25, 25-10
Süre: 82 dakika (26, 34, 22)


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