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Voleybol
Haber Giriş: 27.12.2020 - 21:41 | Son Güncelleme:

Eczacıbaşı VitrA: 3 - Beşiktaş: 0

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Eczacıbaşı VitrA: 3 - Beşiktaş: 0
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Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 17. haftasından ertelenen maçta Eczacıbaşı VitrA, Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Eczacıbaşı VitrA: 3 - Beşiktaş: 0
Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Selçuk Görmen, Akif Altın
Eczacıbaşı VitrA: Mirkovic, Saliha Şahin, Merve Atlıer, Melis Durul, Fatma Yıldırım, Yasemin Güveli (Melisa Memiş)
Beşiktaş: Rida Erlalelitepe, Bengisu Aygün, Seray Altay, Derin Ezgi Taşdemir, Sude Pehlivan, Ezgi Dilik (Erce Kasapoğlu, Deniz Hakyemez, Göknur Silen)
Setler: 25-14, 25-14, 25-22
Süre: 77 dakika (22, 24, 31)

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