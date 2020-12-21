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Voleybol
Haber Giriş: 21.12.2020 - 23:28 | Son Güncelleme:

Eczacıbaşı VitrA: 3 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 2

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Eczacıbaşı VitrA: 3 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 2
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Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Eczacıbaşı VitrA, sahasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Eczacıbaşı VitrA: 3 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 2
Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Erol Akbulut, Mehmet Topal
Eczacıbaşı VitrA: Yasemin Güveli, Boskovic, Fatma Yıldırım, Beyza Arıcı, Elif Şahin, Hande Baladın (Simge Aköz, Saliha Şahin, Thompson)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Aslıhan Kılıç, Grothues, Janset Cemre Erkul, Meryem Boz, Vasilantonaki, Hande Korkut (Eylül Akarçeşme, Pınar Atasever, Berra Eren, Ecem Alıcı, Ezgi Bektaş)
Setler: 27-25, 19-25, 25-21, 25-27, 15-10
Süre: 32, 28, 29, 35, 16 (140 dakika)

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