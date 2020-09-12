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Voleybol
AA
Haber Giriş: 12.09.2020 - 23:24 | Son Güncelleme:

Eczacıbaşı VitrA 3-1 Sistem9 Yeşilyurt

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Eczacıbaşı VitrA 3-1 Sistem9 Yeşilyurt
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Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi 2020-2021 sezonunun ilk hafta maçında Eczacıbaşı VitrA, Sistem9 Yeşilyurt'u 3-1 yendi

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Caner Çildir, Tuncay Sevim

Eczacıbaşı VitrA: Hande Baladın, Ogbogu, Elif Şahin, Thompson, Merve Atlıer, Boskovic (Simge Aköz, Mirkovic, Melis Durul, Fatma Yıldırım, Melisa
Memiş, Saliha Şahin, Yasemin Güveli)

Sistem9 Yeşilyurt: Derya Cebecioğlu, İlayda Uçak, Carutasu, Scuka, Jennifer, Buket Gülübay (Bihter Dumanoğlu, İrem Kaya, Derya Güç, Sude Demirel, Aybüke Çetinay)

Setler: 25-20, 25-17, 24-26- 26-24

Süre: 113 dakika (26, 22, 32, 33)

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