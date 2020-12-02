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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.12.2020 - 20:21 | Son Güncelleme:

Eczacıbaşı VitrA 2-3 Nilüfer Belediyespor

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Eczacıbaşı VitrA 2-3 Nilüfer Belediyespor
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Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Eczacıbaşı VitrA'yı 3-2 yendi.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Ramazan Çevik, Aylin Nazire Turnaoğlu

Eczacıbaşı VitrA: Mirkovic, Hande Baladın, Yasemin Güveli, Melis Durul, Thompson, Ogbogu, (Simge Şebnem Aköz, Saliha Şahin, Elif Şahin, Fatma Yıldırım)

Nilüfer Belediyespor: Wilhite, Aslı Tecimer, Maglio, Buse Ünal, Fulden Ural, Yasemin Yıldırım (Merve Nezir, Merve Tanıl, Buse Kayacan)

Setler: 16-25, 25-19, 27-25, 19-25, 13-15

Süre: 141 dakika (24, 27, 37, 31, 22)

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