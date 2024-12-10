Eczacıbaşı ve VakıfBank set vermeden kazandı

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CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. maçında Eczacıbaşı Dynavit, Almanya'dan SSC Palmberg'i 3-0 mağlup etti.
VakıfBank ise CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında konuk ettiği Portekiz ekibi Porto'yu 3-0 yendi.
Eczacıbaşı Dynavit - SSC Palmberg Schwerin
Eczacıbaşı Dynavit: Elif Şahin, Hande Baladın, Rettke, Boskovic, Yaprak Erkek, Jack-Kısal (Simge Aköz, Aybüke Özel, Naz Akyol)
SSC Palmberg Schwerin: Antunovic, Hölzig, Keene, Dambrink, Kokram, Stuut (Llabres, Kohn, Grozer, Savelkoel, Wolowicz)
Setler: 25-17, 25-23, 25-18
Süre: 82 dakika (26, 30, 26)
VakıfBank - Porto
Hakemler: Alexandros Mylonakis (Yunanistan), Tomislav Popovic (Sırbistan)
VakıfBank: Bosetti, Xinyue, Sıla Çalışkan, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Van Ryk (Aylin Acar, Frantti, Cansu Özbay, Deniz Uyanık)
Porto: Durao, Hoogers, Mariano Vieira, Joseph, Pinto, Swanson (Resende, Rohr, Mercado, Monteiro, Coelho)
Setler: 25-14, 25-18, 25-18
Süre: 70 dakika (25, 23, 22)