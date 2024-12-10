×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriVoleybol Haberleri

Eczacıbaşı ve VakıfBank set vermeden kazandı

Güncelleme Tarihi:

#Eczacıbaşı Dynavit#Voleybol#Spor
Eczacıbaşı ve VakıfBank set vermeden kazandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2024 22:15

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. maçlarında temsilcilerimiz Eczacıbaşı Dynavit ve VakıfBank set vermeden kazandı.

Haberin Devamı

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. maçında Eczacıbaşı Dynavit, Almanya'dan SSC Palmberg'i 3-0 mağlup etti.

VakıfBank ise CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında konuk ettiği Portekiz ekibi Porto'yu 3-0 yendi.

Eczacıbaşı Dynavit - SSC Palmberg Schwerin

Eczacıbaşı Dynavit: Elif Şahin, Hande Baladın, Rettke, Boskovic, Yaprak Erkek, Jack-Kısal (Simge Aköz, Aybüke Özel, Naz Akyol)

SSC Palmberg Schwerin: Antunovic, Hölzig, Keene, Dambrink, Kokram, Stuut (Llabres, Kohn, Grozer, Savelkoel, Wolowicz)

Setler: 25-17, 25-23, 25-18

Süre: 82 dakika (26, 30, 26)

VakıfBank - Porto

Hakemler: Alexandros Mylonakis (Yunanistan), Tomislav Popovic (Sırbistan)

VakıfBank: Bosetti, Xinyue, Sıla Çalışkan, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Van Ryk (Aylin Acar, Frantti, Cansu Özbay, Deniz Uyanık)

Haberin Devamı

Porto: Durao, Hoogers, Mariano Vieira, Joseph, Pinto, Swanson (Resende, Rohr, Mercado, Monteiro, Coelho)

Setler: 25-14, 25-18, 25-18

Süre: 70 dakika (25, 23, 22)

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eczacıbaşı Dynavit#Voleybol#Spor

BAKMADAN GEÇME!