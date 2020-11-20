Eczacıbaşı Spor Kulübü’ne yeni sponsor

Yeni sezonda Orkid’in de desteğiyle maçlarına çıkacak olan Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı, koronavirüs pandemisi dolayısıyla yaşanılan dijital dönüşümlere ayak uydurarak yapılan sponsorluk anlaşmasıyla yeni bir iletişim ağı oluşturmayı hedefliyor.

Sosyal medyaya ilginin ve etki alanının her geçen gün arttığını belirten Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, “Çağımızda yeni bir iletişim penceresi ortaya çıktı ve kısa sürede tüm dünyaya yayıldı. Yaşadığımız bu dijital dönüşümde, sosyal medya üzerinden iletişimde kalmanın öneminin farkındayız. Bu doğrultuda sponsorluk anlaşmalarımızı yapmaya devam ediyoruz. “Sonuna kadar” sloganıyla yer alacağımız sezonda, vereceği cesaretle gücümüze güç katacak yeni sponsorumuz Orkid oldu. Yapılan anlaşmanın her iki taraf için hayırlı olmasını diliyorum” diyerek görüşlerini aktardı.

Uzun yıllardır voleybolu ve kadınları sürdürülebilir bir çerçevede desteklediklerinin altını çizen P&G Türkiye, Kafkaslar ve Orta Asya CMO ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Onur Yaprak “Orkid markamız ile 2003 yılından bu yana Türkiye’de kadın voleybolunun desteklenmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. A Milli Kadın Voleybol Takımımızla başlayan voleybol sponsorluk çalışmalarımızla hem kadın sporcularımızı hem de geleceğin voleybolcularını desteklemeyi ilke edindik. Bugün hala ülkemizde, 10 kızdan 7'si sporun kendilerine göre olmadığını düşünüyor ve ergenlik dönemlerinde özgüvenlerinin azalması ile sporu bırakıyor. Kızların özgüvenlerini artıracak şeyin yine spor olduğu inancıyla voleybola verdiğimiz bu desteği, ülkemizin en köklü takımlarından Eczacıbaşı VitrA ile bir adım öteye taşımaktan mutluluk duyuyoruz. İş birliğimizin Türkiye’de kadın voleyboluna katkı sunmasını diliyor; Cesaret Sponsoru olarak yanlarında olacağımız takımımıza Avrupa ve Türkiye’de kupalarla dolu başarılı bir sezon diliyorum” dedi.