MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Voleybol HaberleriEczacıbaşı Spor Kulübü Müdürü Cemal Erksun, ACPV başkanlığına seçildi
GeriVoleybol Eczacıbaşı Spor Kulübü Müdürü Cemal Erksun, ACPV başkanlığına seçildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Voleybol
AA
Haber Giriş: 02.04.2021 - 11:35 | Son Güncelleme:

Eczacıbaşı Spor Kulübü Müdürü Cemal Erksun, ACPV başkanlığına seçildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eczacıbaşı Spor Kulübü Müdürü Cemal Erksun, ACPV başkanlığına seçildi

Eczacıbaşı Spor Kulübü Müdürü Cemal Erksun, Avrupa Profesyonel Voleybol Kulüpleri Birliğinin (ACPV) başkanlığına seçildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, birliğin İstanbul'da gerçekleştirilen genel kurulunda başkanlığa seçilen Cemal Erksun, görevi Stav Jacobi'den devraldı.

Cemal Erksun, ACPV başkanlığına seçilmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "ACPV olarak olağan genel kurulumuzu başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Yeni dönem yönetim kurulumuzu seçtik. Ben de yeni dönemde yönetim kurulu başkanı olarak görev yapacağım. Avrupa'daki kulüpleri tek bir çatı altında toplamaya yönelik çalışmalarımıza kararlı bir şekilde devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Eczacıbaşı Spor Kulübü Müdürü Cemal Erksun, ACPV başkanlığına seçildi

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi