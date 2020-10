Eczacıbaşı SK ve Okyanus Koleji spor ve eğitimdeki güçlerini birleştirdi!

Okulun Kemerburgaz Kampüsü’nde düzenlenen imza törenine; Okyanus Kolejleri Genel Müdürü Lokman Demiray, Eczacıbaşı SK Yönetim Kurulu Üyesi Sacit Basmacı, Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı Genel Menajeri Nalan Ural, Eczacıbaşı VitrA Takım Kaptanı Simge Şebnem Aköz, Eczacıbaşı VitrA A Takım Sporcusu Hande Baladın, Okyanus Koleji Öğrencilerinden Eczacıbaşı SK Altyapı Oyuncusu ve U17 Milli Takım Kaptanı Pelin Eroktay katıldı.



Kolej olarak kuruldukları günden beri tüm dersler kadar sportif faaliyetlere de önem verdiklerini belirten Okyanus Kolejleri Genel Müdürü Demiray, "Türkiye’de açıldığı günden bu yana 26 kampüsüyle birlikte sporun her alanına destek vermeyi edinmiş bir yer Okyanus Koleji. Voleybol denildiği zaman Türkiye ve dünyada akla ilk gelen yerlerden birisi de Eczacıbaşı Spor Kulübü. Eczacıbaşı ile ortaklık yapmak, Okyanus Koleji olarak bizim için mutluluk ve onur verici bir durum. Biz sadece eğitimde dünyadaki akranlarıyla yarışan bireyler değil sportif anlamda da yarışan bireyler yetiştirmek istiyoruz. Bu ikisi ayrılmaz bir bütün. Biz buna inanan, bu vizyonla çalışan bir kurumuz. Bugüne kadar program ortaklarımızla 6 dünya şampiyonluğu, 2 dünya 2’nciliği, 1 dünya 3’üncülüğü ve 34 Türkiye şampiyonluğu elde ettik. Bu desteği sonuna kadar devam ettirmeyi düşünüyoruz. Türkiye’de Eczacıbaşı gibi güzide kulüplerle yaptığımız iş birlikleriyle bu yetenekleri açığa çıkartıyoruz. Kolej dendiği zaman herkesin aklına sınav, eğitim, İngilizce dersler geliyor. Biz de kurulduğumuz günden beri her öğrencimizin bir yetenek kulübü seçmek zorunda. Bunlar matematik, fizik dersleri gibi zorunludur. Bununla beraber nice yeteneklerin olduğunu düşünüyoruz. Tespit edilmesi için de işini hakkıyla yapan partnerlerle bunun yapılacağını düşünüyoruz. Son olarak geçen sene kolejimiz, dünya tenis birincisi oldu. Bir öncesi senede milli takım olarak ISF turnuvasında tüm oyuncular Okyanus Koleji öğrencisiydi. Hem kızlarda hem erkeklerde dünya birinciliği elde edildi. Emek verildiğinde neler olduğunu gördük. Biz de desteğimize devam edeceğiz. Voleybolda dünyanın güzide bir spor kulübüyle devam edeceğimiz için artık daha güçlüyüz. Biz de onlara gereken destekte üstümüze düşeni sonuna kadar yapacağız" şeklinde konuştu.



ECZACIBAŞI SK YÖNETİM KURULU ÜYESİ BASMACI: OKYANUS KOLEJİ’NİN KATKILARI SÜRECİ DEVAM ETTİRMEK, DAHA DA YUKARI TAŞIMAK İÇİN OLDUKÇA ÖNEMLİ



Eczacıbaşı Spor Kulübü olarak temel amaçlarının Türk kadının ne kadar başarılı olabileceğini dünyaya göstermek olduğunu ifade eden Eczacıbaşı SK Yönetim Kurulu Üyesi Sacit Basmacı, "Spordan bahsedince her zaman başarı kavramı ön plana gelir. Biz 50 yılı aşkın maceramızda 80 civarında Dünya, Avrupa ve Türkiye ve altyapı şampiyonluklarımız var. Sayısız 2 ve 3’üncülüğümüz var. Bunlar başarının sportif göstergeleri. Bizim temel amacımız, Türk kadınının toplumda hak ettiği yeri alması, imkan verildiğinde en az erkekler kadar hatta daha da fazla başarılı olduklarını tüm dünyaya göstermek. Genç kızlarımız ve Türk kadını bunu hak eden bir başarıya sahip. Şu anda dünyada Türkiye’yi en başarılı kılan branş kadın voleyboludur. 230 ülkeden oluşan Dünya Voleybol Federasyonu içinde Türk kadın voleybol ilk 5 içinde yer alıyor. Bunu şu anda elde edebilmiş başka bir branş yok. Bu yıllar süren, emekle, uğraşla elde edilen bir başarıdır. Bu Türk kadının hak ettiği başarıdır. Spor kadar sanat ve kültür de insanın ruhunu zenginleştiren değerlerdir. Bunları sağlayan da eğitimdir. Eğitim olmazsa bu sürecin eksik kalacağını, ancak eğitim süreciyle olabileceğini aktarabiliriz. Eğitim bu konudaki devamlılığın en kilit anahtarıdır. Eğitim olmadan bunların hiçbirini gerçekleştirmek kolay değildir. Amacımız eğitimli, kültürlü, iyi sporcu, iyi öğrenci, iyi insan, iyi yurttaş meydana getirmek. Bizler bu konuda uğraş verirken, bu tür katkıların öneminin bilinci içindeyiz. Yıllardır farklı eğitim kurumlarıyla beraberliğimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. Okyanus Koleji’nin bu katkıları süreci devam ettirmek, daha da yukarı taşımak için oldukça önemli. Biz de iş birliği için çok büyük gurur duyuyoruz. Tüm Okyanus Koleji’ne şükranlarımı sunuyorum. Katkılarının ne kadar değerli olduğunu gelecek göreceklerini belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.



NALAN URAL: YETENEKLİ OYUNCUYU KEŞFETTİĞİMİZ ZAMAN EĞİTİM İŞBİRLİKÇİSİNİN ARKAMIZDA OLMASI GEREKİYOR



Ailelerin sadece sporcu olmaları için çocuklarını başka şehirlere göndermeye sıcak bakmadığını, eğitimin de burada önemli olduğuna dikkat çeken Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı Genel Menajeri Ural, "16-17 yaşlarında Adana’dan gelmiş bir öğrenciydim. Eczacıbaşı altyapısında, milli takımda oynadım, kaptanlık yaptım ve yönetici olarak 12 yıldır çalışmaya devam ediyoruz. Yani Eczacıbaşı’nda yetişeniyim. Benim gibi birkaç tane daha var. Bizim zamanımızda gençler sadece üniversite okumak için şehir değiştirebiliyordu, aileler sadece buna izin veriyordu. Kadın voleybolu bahsedildiği gibi seviye olarak ileri düzeyde. Bunu biz ve dünyada birkaç kulüp başardı. Takım sporuna kadın rol modeller üzerine kuruldu bu sistem. Önceden sadece üniversite için gelen öğrenciler, 12-13 yaşlarına kadar düşebildi. Yetenekli oyuncuyu keşfettiğimiz zaman eğitim işbirlikçisinin arkamızda olması gerekiyor. Aileler, sadece sporcu olması için 13 yaşındaki çocuklarını yanlarından ayırmak istemiyor. Aynı zamanda eğitimde almalarını istiyor. Okyanus Koleji, U16, U17, U19 ve U20 kategorisindeki oyuncuların eğitimli, iyi birey, iyi sporcu olabilmesi için fırsat sunuyor. Kulüp olarak misyonumuz sadece şampiyon oyuncular yetiştirmek değil, kadınların kendi ayakları üzerinde durabileceği, hayatlarını idame ettirebilecek, eğitimli, takım oyununa bilen düzgün bireyler olmasını sağlamaya çalışmak. Bizim için aldıkları eğitim, özgüvenli bireyler olabilmeleri, birkaç yabancı dile sahip olmaları hem kendilerini hem de kurumlarının iyi şekilde temsil edebilmeleri çok önemli. İstanbul’da eğitim ve sporu bir arada yürütmek oldukça zor. Daha fazla sayıda altyapı oyuncumuza sporcu olma yolunda adımlar attırıyoruz. Takım olmayı başarmış sporcular ilerde çalışma hayatlarında da çok başarılı olabiliyorlar. Son olarak Avrupa 2’ncisi olmuş takımımızda birçok önemli oyuncu burada okuyor. Onları da tebrik ediyorum. İş birliğimizin devam etmesi dileğiyle" şeklinde konuştu.



SİMGE AKÖZ: 2 MARKANIN İŞ BİRLİĞİNDEN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM



Anlaşmadan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Eczacıbaşı VitrA Takım Kaptanı Simge Aköz ise, "Kulübümüz gibi sayısız başarıya imza atmış, her branşta gençlere imkan sağlayan 2 markanın iş birliğinden dolayı çok mutluyum. Türk kadınının neler başarabileceğini, sporun önemine dikkat çekilen bir anlaşma. Umarım bu anlaşmayla birlikte uluslararası camialarda yakalanan başarılara yenilerini ekleriz" dedi.



HANDE BALADIN: SPORA VE EĞİTİME DESTEK VEREN OKULUN BİR PARÇASI OLACAĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ



Türkiye’de spor ve okulu aynı anda devam ettirmenin zorluğuna dikkat çeken Hande Baladın da, "Bugün buradaki değerli anlaşmadan dolayı çok mutluyuz. Eğitimin önemini herkes iyi şekilde vurguladı. Spora ve eğitime destek veren okulun bir parçası olacağımız için mutluyuz. Türkiye’de spor ve okulu aynı anda yürütmek çok zor. Bu tarz destekleri görmek çok önemli. Umarım bu anlaşma uzun yıllar devam eder. Çok daha güzel başarılara imza atarız" diye konuştu.



OKYANUS KOLEJİ ÖĞRENCİLERİNDEN ECZACIBAŞI SK ALTYAPI OYUNCUSU VE U17 MİLLİ TAKIM KAPTANI PELİN EROKTAY: ELDE EDECEĞİMİZ DERECELERLE ISF TURNUVALARINA KATILMAK İSTİYORUZ



Yapılan anlaşmalar antrenman ve okul ilişkisinin kolaylaştığını vurgulayan Okyanus Koleji öğrencilerinden Eczacıbaşı SK Altyapı Oyuncusu ve U17 Milli Takım Kaptanı Pelin Eroktay, "Böyle önemli projelerle antrenman ve okul ilişkisini yürütmek zor olmuyor. Bu durum bizi mutlu ediyor. Hedeflerimiz çok büyük. Kulüp ve milli takım maçlarının yanı sıra okullar arasında elde edeceğimiz derecelerle ISF turnuvalarına katılmak istiyoruz. İki taraf da anlaşmaya çok önem vermiyor. Bu projede yer aldığımız için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.