Eczacıbaşı sezonu açtı

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Eczacıbaşı Ayazağa Spor Salonu’nda düzenlenen açılışta konuşan kulüp başkanı Faruk Eczacıbaşı, “Bu yıl Fenerbahçe ve VakıfBank çok güçlü. Demek ki çok güzel ve zevkli bir mücadele bizleri bekliyor. Hepimiz en yukarıdaki hedefe ulaşmak için mücadele edeceğiz. Bundan güzel bir şey olabilir mi?” dedi.

TÜM KUPALARA TALiBiZ

Başantrenör Ferhat Akbaş da “ Kadromuz geçen seneye göre çok daha güçlü. İyi oyuncuları kadroda tuttuk üzerine nokta transferler yaptık. Rakiplerimiz çok güçlü ama biz bu sezon çok iddialıyız, bütün maçları bütün kupaları kazanmak için oynayacağız” diye konuştu. Turuncu siyahlılar Sultanlar Ligi’nde ilk maçlarında 2 Kasım’da Fenerbahçe ile karşılaşacaklar.