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Eczacıbaşı Şampiyonlar Ligi’ne galibiyetle başladı

Güncelleme Tarihi:

#CEV Şampiyonlar Ligi #VOLEYBOL#Eczacıbaşı
Eczacıbaşı Şampiyonlar Ligi’ne galibiyetle başladı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2024 19:27

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi’ne galibiyetle başladı. Temsilcimiz, Sırbistan ekibi Tent Obrenovac’ı evinde 25-15, 25-11, 25-21'lik setlerle 3-0 yendi.

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2025 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda mücadele eden Eczacıbaşı Dynavit, ilk maçında Sırbistan temsilcisi Tent Obrenovac’ı evinde 25-15, 25-11, 25-21'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Salon: TVF Burhan Felek
Hakemler: Paul Catalin, Marco Van Zanten
Eczacıbaşı Dynavit: Gray, Rettke, Boskovic, Yaprak, Stevanovic, Naz, Aybüke (L), Nicoletti, Beyza
Tent Obrenovac: Rankovic, Mijatovic, Cikuc, Terrell, Sajic, Stanojevic, Gocanini (L), Jaramazovic, Krickovic, Popovic
Setler: 25-12, 25-11, 25-21
Süre: 61 dakika (19,20,22)

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#CEV Şampiyonlar Ligi #VOLEYBOL#Eczacıbaşı

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