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Eczacıbaşı, F.Bahçe'yi devirip zirveye yükseldi

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#VOLEYBOL#Fenerbahçe Medicana#Eczacıbaşı Dynavit
Eczacıbaşı, F.Bahçeyi devirip zirveye yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2025 07:00

18. haftada 16. galibiyetini elde eden Eczacıbaşı Dynavit’te 23 sayı üreten Boskovic sahanın yıldızı olurken, 3. mağlubiyetini alan F.Bahçe Medicana’da Vargas’ın 20, Fedorovtseva’nın 18 sayısı yenilgiyi engelleyemedi.

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VODAFONE Sultanlar Ligi’nin zirvesinde yer alan Fenerbahçe Medicana ile en yakın takipçisi Eczacıbaşı Dynavit’in 18. haftadaki mücadelesinde gülen taraf turuncu beyazlılar oldu: 3-2.

Bu sonuçla 16. galibiyetini elde eden Eczacıbaşı liderliğe yükselirken, 15 galibiyette kalan Sarı Melekler ikinci sıraya geriledi. 4 bin voleybolseverin izlediği 127 dakika süren maçın ilk setini 16-25 kaybeden Fenerbahçe, sonraki setleri 25-21 ve 25-23 kazanınca 2-1 öne geçti. Dördüncü seti 25-19 kazanan konuk Eczacıbaşı, tie-break setinde de rakibine 15-11 üstünlük sağladı. Turuncu beyazlılarda 23 sayı üreten Boskovic maçın en skoreri olurken, Jack-Kisal 14, Boden de 13 sayıyla katkı yaptı. Fenerbahçe’de ise Vargas 20, Fedorovtseva 18 sayı kaydetti.

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#VOLEYBOL#Fenerbahçe Medicana#Eczacıbaşı Dynavit

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