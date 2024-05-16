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Eczacıbaşı Dynavit'ten Dana Rettke takviyesi!

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#Voleybol#Eczacıbaşı#Amerika
Eczacıbaşı Dynavitten Dana Rettke takviyesi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2024 17:31

Eczacıbaşı Dynavit, ABD'li orta oyuncusu Dana Rettke’yi transfer etti..

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Eczacıbaşı Dynavit, Amerika Milli Takımı orta oyuncusu Dana Rettke’yi renklerine bağladı.

Transferle ilgili görüşlerini dile getiren Rettke, “Türkiye Ligi'ndeki ilk deneyimim için Eczacıbaşı Dynavit’e katılacağım için heyecanlıyım. Bu yıl büyük hedefler olduğunu biliyorum ve onlara ulaşmak için çalışmaya can atıyorum. Harika oyunculara sahip harika bir kulüpte deneyim fırsatı yakalayacağım için heyecanlıyım” dedi.

Dana Rettke’nin transferiyle ilgili kulüpten yapılan açıklamada, “Dana Rettke, file üzerinde ciddi hakimiyeti olan bir sporcu. Yaptığımız transferle takımımızı güçlendirerek, eksik yönlerimizi kapatacağımıza inanıyoruz. Pozitif özelliği ve fiziksel kapasitesiyle önemli bir transfer gerçekleştirdik. Sporcumuzla nice başarılar elde edeceğimize inanıyoruz” denildi.

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#Voleybol#Eczacıbaşı#Amerika

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