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Eczacıbaşı Dynavit'te Ferhat Akbaş dönemi sona erdi!

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#Eczacıbaşı#Ferhat Akbaş#Voleybol
Eczacıbaşı Dynavitte Ferhat Akbaş dönemi sona erdi
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2025 14:41

Eczacıbaşı Dynavit, Başantrenör Ferhat Akbaş ile yolların ayrıldığını açıkladı. Akbaş, geçtiğimiz ay Japonya Kadın Voleybol Milli Takımı ile anlaştığını duyurmuştu.

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Eczacıbaşı Dynavit, Ferhat Akbaş ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Turuncu-beyazlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "2021-2022 sezonundan bu yana Eczacıbaşı Dynavit baş antrenörlüğü görevini üstlenen, görevi süresince kulübümüz adına büyük emekler vermiş; 2021-2022 CEV Cup şampiyonluğu, 2023 Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonluğu, 2023 Şampiyonlar Ligi finaline yükselme başarısı göstermiş Ferhat Akbaş ile yapılan görüşmeler sonucunda; Japonya Kadın Voleybol Milli Takımı’ndaki görevi nedeniyle sözleşmemizin karşılıklı anlaşma ile sona erdirilmesine karar verilmiştir.

Ferhat Akbaş’a, kulübümüze sunduğu katkılardan dolayı teşekkür eder; tarihinde ilk kez yabancı bir antrenör tarafından çalıştırılacak Japonya Kadın Voleybol Milli Takımı'nda alacağı baş antrenörlük görevinde ve gelecekteki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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#Eczacıbaşı#Ferhat Akbaş#Voleybol

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