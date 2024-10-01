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Eczacıbaşı Dynavit, voleybolseverlerle buluştu

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#Eczacıbaşı Dynavit#Voleybol#Spor
Eczacıbaşı Dynavit, voleybolseverlerle buluştu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2024 20:26

Eczacıbaşı Spor Kulübü’nün Başkanı Faruk Eczacıbaşı, başantrenör Ferhat Akbaş ve oyuncuları, AVM'de düzenlenen etkinlikte voleybolseverlerle bir araya geldi.

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Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, başantrenör Ferhat Akbaş, A takımı oyuncuları ve alt yapı oyuncularının katılımıyla gerçekleşen etkinliğe yoğun ilgi gösteren taraftarlar, yıldız oyuncularla tanışma, imza alma ve hatıra fotoğrafı çektirme fırsatı yakaladı.

Eczacıbaşı Spor Kulübü’nün 60 yıla yakın zamandır Türk kadın voleyboluna sağladığı kesintisiz destek ve kadın voleybolu ekosisteminin oluşturulmasındaki katkılarının vurgulandığı etkinlikte, Eczacıbaşı’nın voleybol manifestosu ve gelecek sezondan beklentileri de paylaşıldı.

Kulübün taraftarlar ile paylaşılan voleybol manifestosu şu şekildeydi:

"Voleybol harekettir, değişimdir, ön yargıların sonudur. Arkadaşlıktır, takım olmaktır. Voleybol umuttur, sevinç gözyaşıdır, coşkudur, imkansızlıkların sonudur. Voleybol bir ülkenin sevinci, hayalleridir. Türkiye’de voleybol Eczacıbaşı’dır."

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#Eczacıbaşı Dynavit#Voleybol#Spor

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