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Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank'ı 4 sette devirdi

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#Vodafone Sultanlar Ligi#Eczacıbaşı Dynavit#Vakıfbank
Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBankı 4 sette devirdi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2024 21:35

Vodafone Sultanlar Ligi 13. hafta maçında Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank'ı 3-1 yendi.

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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında oynanan derbi maçında Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank'ı 3-1 yendi.

Salon: Vakıfbank Spor Sarayı

Hakemler: Caner Çıldır, Tuncay Sevim

VakıfBank: Bosetti, Bahar Akbay, Sıla Çalışkan, Markova, Zehra Güneş, Van Ryk (Ayça Aykaç, Cansu Özbay, Frantti, Xinyue, Derya Cebecioğlu, Aylin Acar)

Eczacıbaşı Dynavit: Elif Şahin, Hande Baladın, Rettke, Boskovic, Yaprak Erkek, Jack-Kısal (Simge Aköz, Naz Aydemir Akyol, Stevanovic)

Setler: 19-25, 16-25, 25-23, 16-25

Süre: 121 Dakika (32, 30, 34, 25)

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#Vodafone Sultanlar Ligi#Eczacıbaşı Dynavit#Vakıfbank

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