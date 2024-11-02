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Eczacıbaşı Dynavit set vermeden kazandı!

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#Voleybol#Eczacıbaşı#Türk Hava Yolları
Eczacıbaşı Dynavit set vermeden kazandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2024 21:51

Sultanlar Ligi 7. hafta Eczacıbaşı Dynavit, konuk ettiği Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup etti

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Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi 7. haftasında Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi.

Eczacıbaşı Dynavit, ligin 8. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü saat 15.00'de deplasmanda Nilüfer Belediyespor'la karşılaşacak.

Salon: İBB Cebeci Spor Kompleksi

Hakemler: Ramazan Çevik, Selçuk Görmen

Eczacıbaşı Dynavit: Jack, Elif, Gray, Rettke, Boskovic, Hande, Simge (L), Aybüke

THY: Silva, Bergmann, Karmen, Anthi, Tuğba, Büşra, Melis (L), Buse, Emine

Setler: 25-20, 25-16, 25-21

Süre: 71 dakika (26,21,24)

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#Voleybol#Eczacıbaşı#Türk Hava Yolları

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