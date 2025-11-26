Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi’ne galibiyetle başladı!

×
HABERLERSpor HaberleriVoleybol Haberleri

Güncelleme Tarihi:

#CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi#Eczacıbaşı Dynavit#Voleybol
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2025 21:28

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi C grubu ilk maçında yeni evinde Sırbistan ekibi OK Zeleznicar Lajkovac’ı 25-12, 25-16 ve 25-17’lik skorlarla 3-0 mağlup etti.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Atanas Varbanov (BUL), Stefano Cesare (ITA)

Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Ebrar, Rettke, Stysiak, Simge (L), Dilay, Meliha, Nicoletti

OK Zeleznicar Lajkovac: Racheva, Zivanovic, Kostadinovic, Sakradzija, Filipovic, Kitipova, Pakic (L), Korolija, Jonjev, Stanojevic

Setler: 25-12, 25-16, 25-17

