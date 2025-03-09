Eczacıbaşı Dynavit, Kuzeyboru’yu mağlup etti!

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Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi’nin 24. haftasında evinde Aksaray ekibi Kuzeyboru’yu 3-1'le geçti.
Salon: İBB Cebeci Spor Kompleksi
Hakemler: Ramazan Çevik, Yusuf Kaynar
Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Boden, Rettke, Boskovic, Simge (L), Naz, Nicoletti, Gray, Hande, Beyza, Nicoletti, Aybüke (L)
Kuzeyboru: Ayşe, Yaren, Liray, Michelle, Dimitrova, Gemze, Dilek (L), Buket, Güldeniz, Janset
Setler: 25-13, 25-27, 25-15, 25-19
Süre: 102 dakika (21, 31, 22, 28)