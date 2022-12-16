Eczacıbaşı Dynavit kaybetti, yarı finalde Türk derbisi oynanacak!

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Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası 2. maçında Imoco Conegliano’ya 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte yarı finalde VakıfBank - Eczacıbaşı Dynavit karşılaşması oynanacak.
SALON: Antalya
HAKEMLER: Fernandez Fuentes David (İspanya), Simic Stanislava (Sırbistan).
Eczacıbaşı DYNAVİT: Elif, Voronkova, Beyza, Boskovic, Hande, Jack-Kısal, Simge (L), (Heyrman, Ognjenovic, Saliha, Yaprak, Fabris)
PROSECCO DOC IMOCO CONEGLİANO: Lubian, Haak, Robinson, De Kruijf, Wolosz, Plummer, De Gennaro (L), (Gennari, Gray, Pericati)
SETLER: 1-3 (18-25, 25-21, 22-25, 18-25)
SÜRE: 103 dakika (25,26,28,24)